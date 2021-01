Recovery: Orlando, ‘ok settimana prossima, divisioni non gravino su futuro Paese’ (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Tutte le forze della maggioranza hanno deciso di approvare la prossima settimana la proposta di Recovery. Credo sia una decisione giusta e responsabile. Evitiamo che le divisioni politiche pesino su questo strumento fondamentale per il futuro del Paese”. Lo scrive in un tweet il vice segretario del Pd, Andrea Orlando. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Tutte le forze della maggioranza hanno deciso di approvare lala proposta di. Credo sia una decisione giusta e responsabile. Evitiamo che lepolitiche pesino su questo strumento fondamentale per ildel Paese”. Lo scrive in un tweet il vice segretario del Pd, Andrea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ninabecks1 : RT @laura_ceruti: @davidefaraone @ItaliaViva Orlando ha detto che il Recovery Plan non sarà fatto leggere a tutti i partiti compresa IV, A… - rosarioT1970 : RT @laura_ceruti: @davidefaraone @ItaliaViva Orlando ha detto che il Recovery Plan non sarà fatto leggere a tutti i partiti compresa IV, A… - rosarioT1970 : RT @laura_ceruti: @matteorenzi @ItaliaViva A questa obiezione fatta pure dal giornalista @mariolavia Orlando ha risposto che il Recovery… - laura_ceruti : @matteorenzi @ItaliaViva A questa obiezione fatta pure dal giornalista @mariolavia Orlando ha risposto che il Rec… - luciapanizio : RT @laura_ceruti: @davidefaraone @ItaliaViva Orlando ha detto che il Recovery Plan non sarà fatto leggere a tutti i partiti compresa IV, A… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Orlando Recovery: Orlando, 'ok settimana prossima, divisioni non gravino su futuro Paese' Fortune Italia Recovery: Orlando, 'ok settimana prossima, divisioni non gravino su futuro Paese'

(Adnkronos) - "Tutte le forze della maggioranza hanno deciso di approvare la prossima settimana la proposta di Recovery. Credo sia una decisione ... Lo scrive in un tweet il vice segretario del Pd, ...

"Alleati bugiardi", "Provocate". Volano coltelli nel governo

Il vertice di governo finisce in rissa. Il Pd sbotta con Italia Viva: "Basta paletti". I renziani mettono fretta: "Decidete subito". La crisi è a un passo.

(Adnkronos) - "Tutte le forze della maggioranza hanno deciso di approvare la prossima settimana la proposta di Recovery. Credo sia una decisione ... Lo scrive in un tweet il vice segretario del Pd, ...Il vertice di governo finisce in rissa. Il Pd sbotta con Italia Viva: "Basta paletti". I renziani mettono fretta: "Decidete subito". La crisi è a un passo.