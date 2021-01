Napoli, voragine nel parcheggio dell’ospedale del Mare: nessun ferito (Di venerdì 8 gennaio 2021) Un boato, la voragine e la paura. Nel parcheggio dell’ospedale del Mare, a Napoli, un enorme baratro si è aperto intorno alle 6 e 45 di questa mattina. Il crollo è stato anticipato da un forte rumore che ha messo in allarme i pazienti e il personale della struttura. nessuna persona è stata però coinvolta. Non si registrano infatti feriti, tre o quattro auto sono state però inghiottite dal cedimento del terreno. I vigili del fuoco, accorsi immediatamente sul posto, escludono una deflagrazione: l’ipotesi più accreditata è quella di un cedimento strutturale. Il crollo è avvenuto in una zona distante dalla struttura ospedaliera vera e propria e dal Covid hospital: la parte in cui si è verificato è attigua alla struttura creata in primavera con Covid center e ora in disuso. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 gennaio 2021) Un boato, lae la paura. Neldel, a, un enorme baratro si è aperto intorno alle 6 e 45 di questa mattina. Il crollo è stato anticipato da un forte rumore che ha messo in allarme i pazienti e il personale della struttura.a persona è stata però coinvolta. Non si registrano infatti feriti, tre o quattro auto sono state però inghiottite dal cedimento del terreno. I vigili del fuoco, accorsi immediatamente sul posto, escludono una deflagrazione: l’ipotesi più accreditata è quella di un cedimento strutturale. Il crollo è avvenuto in una zona distante dalla struttura ospedaliera vera e propria e dal Covid hospital: la parte in cui si è verificato è attigua alla struttura creata in primavera con Covid center e ora in disuso. L'articolo ...

Ettore_Rosato : Per fortuna non si è fatto male nessuno. Però guardate che scandalo. Questo è uno dei più grandi ospedali di Napoli… - emergenzavvf : ?? #Napoli #8gennaio 12:00, prosegue il lavoro del nucleo #cinofili e delle squadre #Usar (Urban Search and Rescue)… - raffaellapaita : La voragine di #Napoli dimostra che bisogna ripristinare SUBITO l’unità di missione #ItaliaSicura. Nel Recovery Fun… - titina49 : RT @MicheleGubitosa: Non è accettabile nel 2021 assistere ad un crollo simile. Questa enorme voragine si è aperta stanotte davanti a uno de… - albertomarti : RT @perchetendenza: 'Ospedale del Mare': Perché intorno alle 4:30 del mattino si è verificata un'esplosione che ha aperto una grande voragi… -