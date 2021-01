Morto in ascensore a 4 anni | “Volevo solo aiutarlo”

Leggi su chenews

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Il dramma della stazione metropolitana, l’bloccato e quel tentativo di salvataggio finito in tragedia.(Facebook)Luglio 2015, stazione della metropolitana Furio Camillo, Roma. Unbloccata, all’interno madre e figlio di 4. Il caldo torrido, e l’aria irrespirabile di chi è rinchiuso in pochi metri. Madre e figlio, impauriti, disperati, chiedono aiuto, chiedono soccorsi, ma la risposta è lenta, nessuno si muove, non arriva chi dovrebbe provvedere a liberarli entrambi. Un dipendente Atac, li in quel momento, tenta di risolvere la situazione, quello che vede e sente è troppo, e decide di aiutare, di dare una mano, di liberare madre e figlio da quell’incubo. Forza le porte dell’, ma dopo qualche istante, il piccolo vola giù dall’ambiente interno ...