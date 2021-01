Milan-Torino, Pioli: “Ibrahimovic out, tutto sul nostro calciomercato. Rinnovo Calhanoglu? Le cose stanno così” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Milan scalda i motori.I rossoneri si preparano a scendere in campo dopo il ko rimediato contro la Juventus, che ha interrotto l'imbattibilità dei rossoneri dopo 27 giornate. Ad attendere il "Diavolo" nel 17° turno di Serie A, il Torino di Marco Giampaolo, reduce dal pareggio contro il Verona. Un impegno presentato nella consueta conferenza stampa della vigilia dal tecnico Stefano Pioli, soffermatosi sul momento vissuto dalla squadra: decimata dalle assenze causa Covid. "In una stagione complicata sono situazioni che ci possono stare. Abbiamo qualche difficoltà ma è inutile perdere energie su cose che non possiamo controllare ma per trovare soluzioni. La squadra sta bene, gioca e così deve fare domani sera. Domani dovremo stringere i denti, se dovessero aggiungersi altre due defezioni avremmo tante ... Leggi su mediagol (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ilscalda i motori.I rossoneri si preparano a scendere in campo dopo il ko rimediato contro la Juventus, che ha interrotto l'imbattibilità dei rossoneri dopo 27 giornate. Ad attendere il "Diavolo" nel 17° turno di Serie A, ildi Marco Giampaolo, reduce dal pareggio contro il Verona. Un impegno presentato nella consueta conferenza stampa della vigilia dal tecnico Stefano, soffermatosi sul momento vissuto dalla squadra: decimata dalle assenze causa Covid. "In una stagione complicata sono situazioni che ci possono stare. Abbiamo qualche difficoltà ma è inutile perdere energie suche non possiamo controllare ma per trovare soluzioni. La squadra sta bene, gioca edeve fare domani sera. Domani dovremo stringere i denti, se dovessero aggiungersi altre due defezioni avremmo tante ...

