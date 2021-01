Maurizio Battista, un incubo per il comico: tutta la famiglia ricoverata in ospedale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Maurizio Battista vive ore di paura per la compagna ricoverata in ospedale per Covid. Alessandra Moretti sul social svela di avere una polmonite interstiziale e bilaterale. “Volevo ricordarvi che ho 33 anni, nessuna patologia pregressa, scoppio di salute eppure me sta fa ’n cu*o”, dice la bionda riferendosi al Coronavirus. Tutto è iniziato a fine dicembre. Maurizio Battista, lacompagna e la figlia Anna, di 4 anni, sono risultati positivi al Covid. “40 di febbre, una roba mai vista. Sto una mer*a. Sono preoccupata fino all’osso per mia figlia, anche Maurizio è positivo ed è lui che ha iniziato con un misero raffreddore (infatti è asintomatico). Mi logora la paura per Anna, già vittima di una polmonite interstiziale 11 mesi fa che la stava conducendo in terapia ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 8 gennaio 2021)vive ore di paura per la compagnainper Covid. Alessandra Moretti sul social svela di avere una polmonite interstiziale e bilaterale. “Volevo ricordarvi che ho 33 anni, nessuna patologia pregressa, scoppio di salute eppure me sta fa ’n cu*o”, dice la bionda riferendosi al Coronavirus. Tutto è iniziato a fine dicembre., lacompagna e la figlia Anna, di 4 anni, sono risultati positivi al Covid. “40 di febbre, una roba mai vista. Sto una mer*a. Sono preoccupata fino all’osso per mia figlia, ancheè positivo ed è lui che ha iniziato con un misero raffreddore (infatti è asintomatico). Mi logora la paura per Anna, già vittima di una polmonite interstiziale 11 mesi fa che la stava conducendo in terapia ...

