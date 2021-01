La città della poesia è di cemento e nebbia. Addio Franco Loi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Se mi chiedessero qual è la capitale italiana della poesia contemporanea, risponderei senza esitazione Milano. La città paga immeritatamente all’esterno la fama di “Milano da bere”, incontrastato dominio di business e moda, cinismo e vacuità. Ammetto che io stesso, giovane e ingenuo, studiando anni fa mi stupii mentre scoprivo che a Milán erano nati o avevano vissuto Luciano Erba, Alda Merini, Franco Fortini, Milo de Angelis, Giovanni Raboni, Vittorio Sereni… e tanti, tantissimi altri grandi poeti che hanno fatto la storia della poesia italiana dal secondo dopoguerra. E c’era persino una importante corrente che oggi si direbbe forse “geolocalizzata”, la Linea Lombarda, che come scrisse il critico letterario Luciano Anceschi, “fu tutta una faccenda di piogge, di laghi e di discorsi in ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Se mi chiedessero qual è la capitale italianacontemporanea, risponderei senza esitazione Milano. Lapaga immeritatamente all’esterno la fama di “Milano da bere”, incontrastato dominio di business e moda, cinismo e vacuità. Ammetto che io stesso, giovane e ingenuo, studiando anni fa mi stupii mentre scoprivo che a Milán erano nati o avevano vissuto Luciano Erba, Alda Merini,Fortini, Milo de Angelis, Giovanni Raboni, Vittorio Sereni… e tanti, tantissimi altri grandi poeti che hanno fatto la storiaitaliana dal secondo dopoguerra. E c’era persino una importante corrente che oggi si direbbe forse “geolocalizzata”, la Linea Lombarda, che come scrisse il critico letterario Luciano Anceschi, “fu tutta una faccenda di piogge, di laghi e di discorsi in ...

