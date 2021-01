Juventus, Morata out contro il Sassuolo: ecco quando torna (Di venerdì 8 gennaio 2021) Alvaro Morata non recupera per la sfida di domenica contro il Sassuolo: lo spagnolo tornerà per la Coppa Italia La Juve scende in campo per preparare la sfida contro il Sassuolo, ma anche contro i neroverdi dovrà fare a meno di un giocatore importante: Alvaro Morata. Come spiega Sky Sport, lo spagnolo non ha recuperato dal problema muscolare che lo ha fermato una settimana fa. L’attaccante tornerà per la sfida di Coppa Italia contro il Genoa. LEGGI I DETTAGLI SU JuventusNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Alvaronon recupera per la sfida di domenicail: lo spagnolo tornerà per la Coppa Italia La Juve scende in campo per preparare la sfidail, ma anchei neroverdi dovrà fare a meno di un giocatore importante: Alvaro. Come spiega Sky Sport, lo spagnolo non ha recuperato dal problema muscolare che lo ha fermato una settimana fa. L’attaccante tornerà per la sfida di Coppa Italiail Genoa. LEGGI I DETTAGLI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

