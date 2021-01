Juve | anche De Ligt positivo al Covid

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Nonostante Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino, dopo Cuadrado e Alex Sandro abbia spiegato che non vi è alcun focolaio allapoiché i due calciatori si erano contagiati in famiglia, spunta un nuovotra i tesserati bianconeri. La società ha infatti comunicato sul sito la positività aldi Matthijs dentus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al19 del giocatore Matthijs De. Il calciatore è già stato posto in isolamento». Il centrale salterà quindi la partita contro il Sassuolo in programma domenica sera alle 20.45. Accanto a Bonucci, spazio dunque a uno tra Demiral e Chiellini. La speranza in casa ...