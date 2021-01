Infortunio Morata, a rischio Inter Juventus? Svelata la data del rientro (Di venerdì 8 gennaio 2021) Infortunio Morata – La sua assenza per Infortunio in occasione del match contro l’Udinese ha lasciato molti tifosi della Juventus in preda al panico. In questa prima parte di stagione, infatti, Alvaro Morata si è rivelato un vero e proprio punto di riferimento per la squadra di Andrea Pirlo. Si può ben dire che l’ex calciatore del Real e dell’Atletico sia forse il giocatore che in termini di qualità di rendimento si è fatto maggiormente apprezzare. Di fatto è il secondo miglior realizzatore della squadra dopo Ronaldo. Già in doppia cifra e con tanti assist e giocate fondamentali. Infortunio Morata, fissata la data del recupero Per averlo al meglio in vista del decisivo match contro l’Inter, secondo quanto riferito dalla redazione di ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 8 gennaio 2021)– La sua assenza perin occasione del match contro l’Udinese ha lasciato molti tifosi dellain preda al panico. In questa prima parte di stagione, infatti, Alvarosi è rivelato un vero e proprio punto di riferimento per la squadra di Andrea Pirlo. Si può ben dire che l’ex calciatore del Real e dell’Atletico sia forse il giocatore che in termini di qualità di rendimento si è fatto maggiormente apprezzare. Di fatto è il secondo miglior realizzatore della squadra dopo Ronaldo. Già in doppia cifra e con tanti assist e giocate fondamentali., fissata ladel recupero Per averlo al meglio in vista del decisivo match contro l’, secondo quanto riferito dalla redazione di ...

Domenica la Juventus se la vedrà con il Sassuolo e Andrea Pirlo dovrà ancora fare a meno di Morata infortunato e Alex Sandro e Cuadrado, positivi al Covid. Pertanto come spiega Sportmediaset Frabotta ...

