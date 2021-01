In più di mezza Italia le superiori non ripartono neanche lunedì. M5s contro i dem (Di venerdì 8 gennaio 2021) Arriva a 14 il numero delle Regioni che con il passare delle ore ha deciso di rinviare ulteriormente il ritorno dei ragazzi delle superiori a scuola, prima fissato al 7 gennaio e poi slittato, per volontà del governo, a lunedì 11 gennaio. E i continui rinvii della riapertura fanno andare su tutte le furie la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina - scrive Repubblica - accusa il Pd di averla presa in giro. Le fa eco, parlando all’Ansa, Bianca Granato, capogruppo M5S in Commissione Istruzione al Senato: “Ci sentiamo traditi: pensavamo che quella sulla scuola fosse una battaglia condivisa con il Pd ma evidentemente non è così. Da un lato Franceschini che tiene chiusi musei, luoghi di cultura e i siti archeologici, si riempiono la bocca di cultura ma questa dove è? Dall’altra il presidente Bonaccini che fino a pochi giorni fa aveva detto che era tutto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Arriva a 14 il numero delle Regioni che con il passare delle ore ha deciso di rinviare ulteriormente il ritorno dei ragazzi dellea scuola, prima fissato al 7 gennaio e poi slittato, per volontà del governo, a11 gennaio. E i continui rinvii della riapertura fanno andare su tutte le furie la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina - scrive Repubblica - accusa il Pd di averla presa in giro. Le fa eco, parlando all’Ansa, Bianca Granato, capogruppo M5S in Commissione Istruzione al Senato: “Ci sentiamo traditi: pensavamo che quella sulla scuola fosse una battaglia condivisa con il Pd ma evidentemente non è così. Da un lato Franceschini che tiene chiusi musei, luoghi di cultura e i siti archeologici, si riempiono la bocca di cultura ma questa dove è? Dall’altra il presidente Bonaccini che fino a pochi giorni fa aveva detto che era tutto ...

