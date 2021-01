Governo: Zingaretti, 'nostro impegno sempre per ricostruire mai per distruggere' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Su questo voglio essere molto chiaro: da mesi, sempre alla luce del sole, con un'iniziativa politica unitaria, sollecitiamo un rilancio, una ripartenza di una coalizione che dopo la fase positiva dell'emergenza deve affrontare con maggiore unità, solidità, fiducia la ricostruzione dell'Italia. Non solo non lo nascondo: lo rivendico". Lo dice Nicola Zingaretti alla Direzione Pd. "Ma questo nostro impegno si declina nella parola ricostruire e rilanciare. Mai nella parola distruggere. Questa è la differenza. È così da sempre e per quanto ci riguarda così continuerà ad essere". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Su questo voglio essere molto chiaro: da mesi,alla luce del sole, con un'iniziativa politica unitaria, sollecitiamo un rilancio, una ripartenza di una coalizione che dopo la fase positiva dell'emergenza deve affrontare con maggiore unità, solidità, fiducia la ricostruzione dell'Italia. Non solo non lo nascondo: lo rivendico". Lo dice Nicolaalla Direzione Pd. "Ma questosi declina nella parolae rilanciare. Mai nella parola. Questa è la differenza. È così dae per quanto ci riguarda così continuerà ad essere".

