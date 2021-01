Generale inverno mette in ginocchio la Spagna e l’Italia (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Spagna si è svegliata giovedì con temperature insolitamente basse e con la più grande nevicata degli ultimi anni, per la gioia dei bambini al Parco del Retiro. Peccato, però, per gli sciatori: un inverno carico di neve, ma le stazioni sciistiche spagnole sono chiuse a causa delle restrizioni anti-Covid. La Spagna non è più Leggi su periodicodaily (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lasi è svegliata giovedì con temperature insolitamente basse e con la più grande nevicata degli ultimi anni, per la gioia dei bambini al Parco del Retiro. Peccato, però, per gli sciatori: uncarico di neve, ma le stazioni sciistiche spagnole sono chiuse a causa delle restrizioni anti-Covid. Lanon è più

MoliPietro : Generale inverno mette in ginocchio la Spagna e l’Italia - Inverno_72 : RT @lorepregliasco: È un grande, grande tema per chiunque si occupi di comunicazione politica, ma in generale per tutti i sistemi democrati… - ajkconte : @monellovagabon1 è arrivato il generale inverno. - Tino44588447 : RT @dibellagf: Vaccini:Primi in Europa,ma si può far meglio. Veneto record di contagi e di morti,nonostante il demiurgo Zaia compri le siri… - AndreaRubi2019 : RT @Andrea751201: @AndreaRubi2019 Ci convivo ma a parte le restrizioni nei movimenti nei giorni liberi non mi è cambiato molto in generale… -

Ultime Notizie dalla rete : Generale inverno Bentornato, Generale Inverno: a farne le spese sono Spagna e Italia Euronews Italiano Generale inverno mette in ginocchio la Spagna e l’Italia

La Spagna si è svegliata giovedì con temperature insolitamente basse e con la più grande nevicata degli ultimi anni, per la gioia dei bambini al Parco del Retiro. Peccato, però, per gli sciatori: un i ...

METEO NORD: settimana prossima INVERNO PIENO, ma cieli spesso sereni

Dopo una lunga fase meteo grigia di nebbie, piogge e nevicate anche a quote di pianura, il Nord Italia vedrà l'arrivo di un periodo soleggiato, ma con temperature decisamente molto fredde: abbiamo già ...

La Spagna si è svegliata giovedì con temperature insolitamente basse e con la più grande nevicata degli ultimi anni, per la gioia dei bambini al Parco del Retiro. Peccato, però, per gli sciatori: un i ...Dopo una lunga fase meteo grigia di nebbie, piogge e nevicate anche a quote di pianura, il Nord Italia vedrà l'arrivo di un periodo soleggiato, ma con temperature decisamente molto fredde: abbiamo già ...