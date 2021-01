Flavio Briatore dedica un post sui social a Elisabetta Gregoraci | i fan si scatenano

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo i litigi scoppiati durante la partecipazione di lei al Grande Fratello Vip,hanno ritrovato la serenità giusta per godersi alcuni giorni insieme a Dubai, soprattutto per il bene del piccolo Nathan Falco, nato nel 2010. Poche ore fa, ilpubblicato dal noto imprenditore sul suo profilo Instagram non è passato inosservato ai fan dell’ormai ex coppia. Trae lasembra davvero essere tornato il sereno, come mostrato dal breve filmato. L’imprenditore e la showgirl hanno un’intesa incredibile. Tra i due potrebbe esserci un ritorno di fiamma? I followers sperano di sì. Leggi anche –>scontro diretto con gli haters: la sua ...