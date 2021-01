Emergenza ospedaliera a Londra, l’appello del sindaco Khan: «Vi imploro, state a casa». Von der Leyen: «300 milioni di dosi in più da Pfizer» (Di venerdì 8 gennaio 2021) REGNO UNITO EPA/ANDY RAIN Londra, Regno UnitoUn londinese su 30 è positivo al Coronavirus. È questo il dato diffuso dal sindaco della capitale inglese, Sadiq Khan, attraverso il suo profilo Twitter dove ha proclamato un’allerta ospedaliera per Londra. Con il continuo aumento dei contagi legati alla variante inglese, a crescere rapidamente sono anche i ricoveri. Così, Khan ha implorato i cittadini di rimanere a casa e di non uscire se non per motivi di necessità: «Se non prendiamo azioni immediate – ha scritto – il nostro sistema sanitaria arriverà allo stremo e le persone moriranno». January 8, 2021 UNIONE EUROPEA EPA/STEPHANIE LECOCQ / POOL La presidente della Commissione Europea Ursula von der LeyenL’Ue acquista ulteriori 300 ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 gennaio 2021) REGNO UNITO EPA/ANDY RAIN, Regno UnitoUn londinese su 30 è positivo al Coronavirus. È questo il dato diffuso daldella capitale inglese, Sadiq, attraverso il suo profilo Twitter dove ha proclamato un’allertaper. Con il continuo aumento dei contagi legati alla variante inglese, a crescere rapidamente sono anche i ricoveri. Così,ha implorato i cittadini di rimanere ae di non uscire se non per motivi di necessità: «Se non prendiamo azioni immediate – ha scritto – il nostro sistema sanitaria arriverà allo stremo e le persone moriranno». January 8, 2021 UNIONE EUROPEA EPA/STEPHANIE LECOCQ / POOL La presidente della Commissione Europea Ursula von derL’Ue acquista ulteriori 300 ...

