Elon Musk è l'uomo più ricco del mondo: supera il patron di Amazon (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il fondatore di Tesla vanta un patrimonio di 187 miliardi di dollari, uno in più di Jeff Bezos. E ora Tesla vale più di Facebook

