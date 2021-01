Dakar 2021, tutte le classifiche dopo la sesta tappa: auto, moto, camion e quad (Di venerdì 8 gennaio 2021) auto, moto, quad e camion hanno completato a Ha’il la prima faticosa settimana della 43^ edizione della Dakar 2021. Al termine della giornata odierna i protagonisti si preparano per il primo giorno ed unico giorno di riposo, pronti a ripartire verso il ‘Mar Rosso’ ed il traguardo di Jeddah. Stephane Peterhansel (X-Raid Mini JCW team) si conferma il padrone della Dakar 2021. Il francese, quarto oggi, si trova al momento con 05? 53” da gestire sull’arabo Nasser Al-Attiyah (Toyota). Lo spagnolo Carlos Sainz (X-Raid Mini JCW team), primo oggi dopo aver dominato la scena, resta terzo nella graduatoria overall con un pesante ritardo di 40? 39”. Cambia ancora la classifica tra le moto. L’australiano Toby Price è il nuovo ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021)hanno completato a Ha’il la prima faticosa settimana della 43^ edizione della. Al termine della giornata odierna i protagonisti si preparano per il primo giorno ed unico giorno di riposo, pronti a ripartire verso il ‘Mar Rosso’ ed il traguardo di Jeddah. Stephane Peterhansel (X-Raid Mini JCW team) si conferma il padrone della. Il francese, quarto oggi, si trova al momento con 05? 53” da gestire sull’arabo Nasser Al-Attiyah (Toyota). Lo spagnolo Carlos Sainz (X-Raid Mini JCW team), primo oggiaver dominato la scena, resta terzo nella graduatoria overall con un pesante ritardo di 40? 39”. Cambia ancora la classifica tra le. L’australiano Toby Price è il nuovo ...

Carlomrtz : RT @Motorsport_IT: #Dakar | Andiamo a rivivere insieme le emozioni della quinta tappa della #Dakar2021, ricca come sempre di colpi di scena… - motoblogit : Dakar 2021, 6a Tappa: Barreda vince ancora, Price nuovo leader - gponedotcom : Barreda non fa sconti e conquista la 6^ tappa, Price comanda la generale: Giornata storica per lo spagnolo che cent… - Motorsport_IT : #Dakar | Andiamo a rivivere insieme le emozioni della quinta tappa della #Dakar2021, ricca come sempre di colpi di… - FTraiettoria : Sainz trionfa nella Stage 6 della Dakar, disastro per Loeb. Barreda vince, ma 1° ora è Price -