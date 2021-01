Covid: Toscana a rischio basso (in zona gialla). Altre 12 regioni in situazione critica (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Toscana, lunedì 11 gennaio, dovrebbe tprnare zona gialla a tutti gli effetti. Sono invece 12 le regioni/PPAA a rischio alto questa settimana (nessuna la settimana precedente), 8 a rischio moderato (di cui due ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) Leggi su firenzepost (Di venerdì 8 gennaio 2021) La, lunedì 11 gennaio, dovrebbe tprnarea tutti gli effetti. Sono invece 12 le/PPAA aalto questa settimana (nessuna la settimana precedente), 8 amoderato (di cui due ad altodi progressione aalto nelle prossime settimane)

