Covid, Regno Unito registra record di contagi e morti (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Non si placa l’emergenza nel Regno Unito. Secondo gli ultimi dati pubblicati oggi dal governo britannico il Paese, alle prese con il dilagare di varianti più virulente del coronavirus emerse in queste settimane, nelle ultime 24 ore ha raggiunto il livello record di 68.053 contagi (a fronte di 620mila tamponi) e 1.325 morti. L’indice Rt di diffusione dell’infezione, calcolato prima dell’entrata in vigore del terzo lockdown, è stato rivisto da 1,1-1,1,3 a 1-1,4, in lieve calo nei territori meno colpiti, ma in aumento nelle aree più investite dalla nuova variante come quella di Londra. In totale il numero delle persone decedute nel Paese con l’indicazione del contagio da Covid diagnosticata entro i 28 giorni precedenti alla morte sale così a 79.833 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Non si placa l’emergenza nel. Secondo gli ultimi dati pubblicati oggi dal governo britannico il Paese, alle prese con il dilagare di varianti più virulente del coronavirus emerse in queste settimane, nelle ultime 24 ore ha raggiunto il livellodi 68.053(a fronte di 620mila tamponi) e 1.325. L’indice Rt di diffusione dell’infezione, calcolato prima dell’entrata in vigore del terzo lockdown, è stato rivisto da 1,1-1,1,3 a 1-1,4, in lieve calo nei territori meno colpiti, ma in aumento nelle aree più investite dalla nuova variante come quella di Londra. In totale il numero delle persone decedute nel Paese con l’indicazione delo dadiagnosticata entro i 28 giorni precedenti alla morte sale così a 79.833 ...

