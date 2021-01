Covid in Europa: Londra “fuori controllo”, in Germania è record di morti, allarme in Spagna (Di venerdì 8 gennaio 2021) Situazione drammatica in tutta Europa per il Covid. Da Londra, dove il sindaco parla di diffusione “fuori controllo”, alla Germania, dove i morti di oggi sono stati quasi 1900, fino alla Spagna, dove il governo ha avvertito che il Paese va incontro a “settimane difficili”. L’unica notizia rincuorante sembra, così, essere quella che arriva dalla Francia, con il via libera al vaccino Moderna. Stato d’emergenza a Londra: “Covid fuori controllo” A Londra, per via del Covid, il sindaco Sadiq Khan ha proclamato lo stato d’emergenza, spiegando che la diffusione del coronavirus è “fuori controllo”. La città ha registrato il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Situazione drammatica in tuttaper il. Da, dove il sindaco parla di diffusione “”, alla, dove idi oggi sono stati quasi 1900, fino alla, dove il governo ha avvertito che il Paese va incontro a “settimane difficili”. L’unica notizia rincuorante sembra, così, essere quella che arriva dalla Francia, con il via libera al vaccino Moderna. Stato d’emergenza a: “” A, per via del, il sindaco Sadiq Khan ha proclamato lo stato d’emergenza, spiegando che la diffusione del coronavirus è “”. La città ha registrato il ...

Mov5Stelle : Con più di 320mila dosi somministrate, siamo i primi in Europa per numero di vaccinazioni contro il Covid. Ottavi n… - Agenzia_Ansa : Con oltre 320 mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l'Italia è il primo Paese nell'Unione Euro… - lorepregliasco : L'Italia è diventato il primo Paese nella Ue (e secondo in Europa) per popolazione vaccinata. Il ritmo può e deve… - borsatti_rita : RT @ChiaraGemmaM5S: L'Italia è prima in Europa nella somministrazione del #vaccino anti #Covid, superando la Germania come percentuale in r… - AValvecchia : RT @SecolodItalia1: Covid in Europa: Londra “fuori controllo”, in Germania è record di morti, allarme in Spagna -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Europa Covid, Europa la più colpita, 25 milioni di casi ANSA Nuova Europa Coronavirus: telefonata Conte-Merkel - Sardiniapost.it

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:. Acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio di newsletter da par ...

Regione Lombardia: Letizia Moratti vicepresidente e assessore

Letizia Moratti sarà vicepresidente e assessore al Welfare nella nuova giunta della Lombardia. E' quanto ha detto il ...

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:. Acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio di newsletter da par ...Letizia Moratti sarà vicepresidente e assessore al Welfare nella nuova giunta della Lombardia. E' quanto ha detto il ...