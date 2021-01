Covid-19, Speranza firma ordinanza, 5 regioni in zona arancione: “Virus circola, livello massimo di attenzione” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza, valida da domenica 10 gennaio fino a venerdì 15 gennaio con l'inserimento in zona arancione per cinque regioni: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il ministro della Salute, Roberto, hato un', valida da domenica 10 gennaio fino a venerdì 15 gennaio con l'inserimento inper cinque: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia. L'articolo .

Vaccini Covid, la Comunità Papa Giovanni XXIII: «Priorità ai disabili»

«Chiediamo che le persone con disabilità siano inserite fra le categorie prioritarie a cui somministrare il vaccino anti-covid-19. Si tratta di una categoria ... Sappiamo che il presidente Conte, il ...

