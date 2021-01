Covid-19, monitoraggio ISS. Brusaferro: “Curva in crescita in alcune Regioni”. (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’analisi dei dati del monitoraggio Regionale Covid19 della Cabina di Regia, con il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, e il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’analisi dei dati delRegionale19 della Cabina di Regia, con il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, e il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. L'articolo .

SkyTG24 : Covid, bozza monitoraggio Iss: 'Peggioramento generale, Rt torna sopra 1 dopo 6 settimane' - Agenzia_Ansa : #Covid, Iss: indice di trasmissibilità Rt a 1,03. Per la prima volta dopo sei settimane è sopra 1. Bozza del monito… - Agenzia_Ansa : #Covid, nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto #Speranza: cinque Regioni in arancione dal 10 #ANSA… - Agenzia_Ansa : #Brusaferro avverte: 'In tutte le regioni trend di casi in crescita. La soglia dell'Rt si sta avvicinando ad 1'… - infoitinterno : Monitoraggio Iss 7 gennaio/ Indice Rt Italia: dati Covid e Italia divisa in colori -