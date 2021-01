CorSport: il Napoli è ciò che ha confessato con lo Spezia. In 13 mesi di Gattuso è rimasto immutabile (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Se fosse semplicemente un problema di veleno, sarebbe persino facile risolverla: e però intorno al Napoli, anzi dentro, c’è dell’altro, perché persino i numeri vanno letti e semmai analizzati”. Gli attaccanti hanno difficoltà a segnare, i gol sprecati raccontano il loro “disagio”. E se la sconfitta con lo Spezia “rientra tra la casualità, i quattro punti nelle ultime cinque rappresentano la soglia del terrore. Perché il Napoli, nell’ultimo mese, è franato su se stesso, si è perso, ha smesso di riconoscere la sua stessa entità di squadra, ha lasciato che il proprio talento germogliasse poi sfiorisse, a pochi metri da quella linea bianca, la sottile frontiera tra il tormento e l’estasi”. E poi la sentenza: “Il Napoli è tutto ciò che ha abbondantemente confessato con lo Spezia, altro che ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Se fosse semplicemente un problema di veleno, sarebbe persino facile risolverla: e però intorno al, anzi dentro, c’è dell’altro, perché persino i numeri vanno letti e semmai analizzati”. Gli attaccanti hanno difficoltà a segnare, i gol sprecati raccontano il loro “disagio”. E se la sconfitta con lo“rientra tra la casualità, i quattro punti nelle ultime cinque rappresentano la soglia del terrore. Perché il, nell’ultimo mese, è franato su se stesso, si è perso, ha smesso di riconoscere la sua stessa entità di squadra, ha lasciato che il proprio talento germogliasse poi sfiorisse, a pochi metri da quella linea bianca, la sottile frontiera tra il tormento e l’estasi”. E poi la sentenza: “Ilè tutto ciò che ha abbondantementecon lo, altro che ...

