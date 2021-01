Cecilia Capriotti, quel bacio galeotto è già un rimpianto: “Ho sbagliato” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Cecilia Capriotti si pente già del bacio scappato all’interno della Casa del GF Vip. Non è però preoccupata per le reazioni all’esterno. Forse è stato un errore. Si giustifica così… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 8 gennaio 2021)si pente già delscappato all’interno della Casa del GF Vip. Non è però preoccupata per le reazioni all’esterno. Forse è stato un errore. Si giustifica così… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

trash_italiano : Il segreto di Cecilia Capriotti per tirare su il morale (guest star ALEXIA) - stoimpazzendoo : wikihow come diventare cecilia capriotti in questo momento #gfvip - goldendaayss : Come si diventa Cecilia Capriotti? - b_dgyal39 : Ciao marito di Cecilia Capriotti #tzvip - simply_stella_ : RT @ziaaLai: Vorrei essere Cecilia Capriotti ora. Assurdo. #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Capriotti Cecilia Capriotti: "Ho trascurato mio marito per mia figlia" Mediaset Play Cecilia Capriotti, quel bacio galeotto è già un rimpianto: “Ho sbagliato”

Cecilia Capriotti si pente già del bacio scappato all'interno della Casa del GF Vip. Non è però preoccupata per le reazioni all'esterno.

GF Vip, Cecilia Capriotti bacia Mario Ermito ma si giustifica: 'Forse è stato uno sbaglio'

I colpi di scena all'interno della casa del Grande Fratello Vip non mancano mai e al centro del gossip delle ultime ore vi sono Mario Ermito e Cecilia Capriotti. Tra i due, fin dal primo momento, non ...

Cecilia Capriotti si pente già del bacio scappato all'interno della Casa del GF Vip. Non è però preoccupata per le reazioni all'esterno.I colpi di scena all'interno della casa del Grande Fratello Vip non mancano mai e al centro del gossip delle ultime ore vi sono Mario Ermito e Cecilia Capriotti. Tra i due, fin dal primo momento, non ...