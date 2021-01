Cavese-Palermo, occasione di rivalsa per Martin? Boscaglia tentato dal francese in regia (Di venerdì 8 gennaio 2021) "Palermo, in regia tentazione Martin. E in avanti Lucca ora passa in pole".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori su Malaury Martin e Lorenzo Lucca. Il baby attaccante rosanero, entrato nelle grazie della tifoseria e dell'allenatore in seguito alle ultime brillanti prestazioni, è in vantaggio addirittura su Saraniti per una maglia da titolare. Situazione diversa, invece, per il francese che "in due mesi ha visto il campo col contagocce".Tuttavia, Boscaglia, che al cospetto degli uomini di Salvatore Campilongo pare intenzionato a confermare il 4-3-3 - stesso dispositivo tattico proposto contro il Bari nell'ultima gara del 2020 -, potrebbe, a sorpresa, dare fiducia proprio a Martin. Nella giornata di ieri, infatti, il coach ex ... Leggi su mediagol (Di venerdì 8 gennaio 2021) ", intentazione. E in avanti Lucca ora passa in pole".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori su Malaurye Lorenzo Lucca. Il baby attaccante rosanero, entrato nelle grazie della tifoseria e dell'allenatore in seguito alle ultime brillanti prestazioni, è in vantaggio addirittura su Saraniti per una maglia da titolare. Situazione diversa, invece, per ilche "in due mesi ha visto il campo col contagocce".Tuttavia,, che al cospetto degli uomini di Salvatore Campilongo pare intenzionato a confermare il 4-3-3 - stesso dispositivo tattico proposto contro il Bari nell'ultima gara del 2020 -, potrebbe, a sorpresa, dare fiducia proprio a. Nella giornata di ieri, infatti, il coach ex ...

