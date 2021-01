Campania, De Luca: “Una card di certificazione a tutti i vaccinati contro il Covid” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non sarà fra le regioni che da domenica 10 gennaio finiranno in zona arancione. La Campania resterà in zona gialla. La diffusione della pandemia di Covid è forte ma appare sotto controllo. Il presidente della Regione, tuttavia, fa la sua parte e rilancia: “La Campania darà una card di avvenuta certificazione a tutti i cittadini vaccinati contro il Covid dopo il richiamo”. Così, infatti, Vincenzo De Luca ha annunciato l’ultima novità per Napoli e per tutto il territorio campano circa il coronavirus. Il governatore ha mostrato il prototipo della speciale tessera in diretta Facebook, nell’ambito dei suoi ormai celebri momenti di condivisione di riflessioni e avvisi ai cittadini sul social media. Tessera ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non sarà fra le regioni che da domenica 10 gennaio finiranno in zona arancione. Laresterà in zona gialla. La diffusione della pandemia diè forte ma appare sottollo. Il presidente della Regione, tuttavia, fa la sua parte e rilancia: “Ladarà unadi avvenutai cittadiniildopo il richiamo”. Così, infatti, Vincenzo Deha annunciato l’ultima novità per Napoli e per tutto il territorio campano circa il coronavirus. Il governatore ha mostrato il prototipo della speciale tessera in diretta Facebook, nell’ambito dei suoi ormai celebri momenti di condivisione di riflessioni e avvisi ai cittadini sul social media. Tessera ...

Corriere : De Luca: «Daremo una tessera a tutti i vaccinati in Campania» - MediasetTgcom24 : Covid, De Luca: 'Campania darà una card di avvenuta vaccinazione' #coronavirus - MediasetTgcom24 : Voragine Napoli, De Luca: problema idrogeologico, ora test su area #OspedaledelMare - a42nno : RT @Corriere: De Luca: «Daremo una tessera a tutti i vaccinati in Campania» - AnnalisaChirico : Una tessera di avvenuta vaccinazione da esibire al bar o al cinema per garantire maggiore sicurezza, l’idea del pre… -