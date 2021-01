Camerun: donna kamikaze uccide 13 civili, 8 sono bambini (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si è verificato un altro attacco di Boko Haram in Camerun. Oggi nel nord del Paese una donna kamikaze ha ucciso 13 civili. Tra questi vi sono otto bambini. Boko Haram ha iniziato i suoi attacchi nel 2009 e fino ad ora ha ucciso più di 36 mila persone. Cosa è successo in Camerun? Un Leggi su periodicodaily (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si è verificato un altro attacco di Boko Haram in. Oggi nel nord del Paese unaha ucciso 13. Tra questi viotto. Boko Haram ha iniziato i suoi attacchi nel 2009 e fino ad ora ha ucciso più di 36 mila persone. Cosa è successo in? Un

MoliPietro : Camerun: donna kamikaze uccide 13 civili, 8 sono bambini - Infoconte : Tredici civili, tra cui otto bambini, sono stati uccisi oggi in un villaggio a nord del #Camerun dopo che una donna… - italmud : RT @enricoparenti2: Boko Haram sinonimo di morte certa. Requiescant in pace. Camerun: donna kamikaze uccide 13 civili tra cui 8 bambini htt… - GiulioTerzi : Camerun: una kamikaze uccide 13 persone, anche 8 bambini - gettasofia : RT @ImolaOggi: Terrorismo islamico in Camerun: donna kamikaze uccide 13 civili tra cui 8 bambini -