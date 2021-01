Benevento, i convocati per l’Atalanta: in sei costretti ad alzare bandiera bianca (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 22 calciatori convocati per la gara di domani 9 gennaio, ore 15.00, presso lo stadio “Ciro Vigorito” contro l’Atalanta. Lunga la lista degli assenti, oltre ai due fuori lista Caldirola e Volta. Il tecnico giallorosso si ritrova infatti con gli uomini contati in difesa, considerando gli stop di Letizia e Tuia. Assenze che, di fatto, disegnano la retroguardia del Benevento: Improta a destra, Foulon a sinistra e Barba al centro al fianco di Glik. Mancheranno anche Tello, Viola e il giovane Sanogo a centrocampo e Iago Falque e Moncini in attacco. Questi, nel dettaglio, i convocati di Inzaghi: PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Glik, Maggio, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 22 calciatoriper la gara di domani 9 gennaio, ore 15.00, presso lo stadio “Ciro Vigorito” contro. Lunga la lista degli assenti, oltre ai due fuori lista Caldirola e Volta. Il tecnico giallorosso si ritrova infatti con gli uomini contati in difesa, considerando gli stop di Letizia e Tuia. Assenze che, di fatto, disegnano la retroguardia del: Improta a destra, Foulon a sinistra e Barba al centro al fianco di Glik. Mancheranno anche Tello, Viola e il giovane Sanogo a centrocampo e Iago Falque e Moncini in attacco. Questi, nel dettaglio, idi Inzaghi: PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Glik, Maggio, ...

