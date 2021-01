ATP Antalya: Berrettini conquista la prima vittoria stagionale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si è appena conclusa la partita d’esordio stagionale per Matteo Berrettini. Al primo turno del torneo ATP 250 di Antalya, negli Emirati Arabi Uniti, il romano ha conquistato il match contro il turco Ergi Kirkin, presente in tabellone grazie a una wild card. Dominio Berrettini primo set, 6-4 il secondo Una ventina di minuti bastano a Matteo Berrettini per portarsi in vantaggio di un set a 0. Nonostante qualche game finisca ai vantaggi, risulta lampante che Kirkin faccia fatica a gestire la pesantezza di palla del numero 10 del mondo. Il turco prova qualche cambio di ritmo, ma non riesce a svoltare la situazione nel primo parziale, che termina 6-0. Nel secondo set Kirkin gestisce meglio i suoi turni di servizio e apre il secondo parziale guadagnandosi il primo gioco. I due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si è appena conclusa la partita d’esordioper Matteo. Al primo turno del torneo ATP 250 di, negli Emirati Arabi Uniti, il romano hato il match contro il turco Ergi Kirkin, presente in tabellone grazie a una wild card. Dominioprimo set, 6-4 il secondo Una ventina di minuti bastano a Matteoper portarsi in vantaggio di un set a 0. Nonostante qualche game finisca ai vantaggi, risulta lampante che Kirkin faccia fatica a gestire la pesantezza di palla del numero 10 del mondo. Il turco prova qualche cambio di ritmo, ma non riesce a svoltare la situazione nel primo parziale, che termina 6-0. Nel secondo set Kirkin gestisce meglio i suoi turni di servizio e apre il secondo parziale guadagnandosi il primo gioco. I due ...

