Ascolti TV: i debutti della stagione 2020/2021 confrontati con quelli dell'anno precedente (Di venerdì 8 gennaio 2021) Che Dio ci Aiuti 6 Anche quest'anno DavideMaggio.it ha deciso di monitorare tutti i debutti della nuova stagione TV 2020/2021 confrontandoli con quelli dello scorso anno. Nessuno, d'altronde, può prescindere dagli Ascolti. Ecco chi sale e chi scende rispetto all'ultima annata televisiva. debutti 7 gennaio 2021 Che Dio ci Aiuti 6 ? giovedì 7 gennaio 2021: 6.059.000 – 24.5% giovedì 10 gennaio 2019: 6.112.000 – 26.4% Il contesto: la fiction con protagonista Elena Sofia Ricci torna nel prime time di Rai 1 a distanza di due anni dall'ultima stagione. Nel cast novità e qualche ritorno, mentre la location passa da Fabriano (Marche) ad Assisi (Umbria). L'esordio del 2019 fu 'contrastato' da Canale 5 con il ...

