Allerta neve, chiuso tratto dell'autostrada A1 nel fine settimana (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sarà chiuso dalle 18 di sabato 9 gennaio alla mezzanotte di domenica 10 - sulla A1 Milano-Napoli - il tratto della Panoramica compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima e Rioveggio verso ... Leggi su lanazione (Di venerdì 8 gennaio 2021) Saràdalle 18 di sabato 9 gennaio alla mezzanotte di domenica 10 - sulla A1 Milano-Napoli - ila Panoramica compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima e Rioveggio verso ...

GazzettadiSiena : Allerta per le giornate di domenica 10 e lunedì 11 gennaio - gaiaitaliacom : Allerta per neve sull’Appennino di Rieti, Aniene e Liri e per piogge forti ache sui bacini romani - GaiaitaliaRoma : Allerta per neve sull’Appennino di Rieti, Aniene e Liri e per piogge forti ache sui bacini romani - gaiaitaliacomlo : Allerta per neve sull’Appennino di Rieti, Aniene e Liri e per piogge forti ache sui bacini romani- - KatiusciaPace : RT @qn_lanazione: Allerta neve, chiuso tratto della autostrada A1 nel fine settimana @muoversintoscan @in_appennino #Firenze -