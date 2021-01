Vaccino anti-Covid |   infermieri distruggono le fiale | video

Leggi su panorama

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Nonostante la campagna di vaccinazione in Italia sia iniziata da pochi giorni, il mercato nero delesiste già per chi intende immunizzarsi senza aspettare il proprio turno. Leclandestine sarebbero riempite con i residui dellee delle siringhe usate, per poi essere rivendute nel dark web a prezzi altissimi, alcune arrivano anche a costare 1000 euro. Per impedire tutto ciò alcunisi sono armati di estintori per distruggere levuote ed evitare che vengano raccolte da altri. Il Ministero della Salute sconsiglia vivamente di ricorrere a questa pratica, perché l'insieme di residui e l'impossibilità di certificare il prodotto e la sua provenienza rischiano di rendere leinefficaci e soprattutto pericolose ...