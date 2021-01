Trump si arrende? Le accuse continue e l’isolamento nella fase più critica della storia americana (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, rimasto isolato, è pronto ad arrendersi? La pagina nera della storia americana. Sono le giornate più nere della storia della democrazia americana. Quello che è accaduto nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti d’America segna per molti la più grande sconfitta del modello di democrazia occidentale. Uomini L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald, rimasto isolato, è pronto adrsi? La pagina nera. Sono le giornate più neredemocrazia. Quello che è accaduto nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti d’America segna per molti la più grande sconfitta del modello di democrazia occidentale. Uomini L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

