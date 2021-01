Switch con numeri da record. Domina le vendite giapponesi dell'ultima settimana del 2020 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Famitsu ha pubblicato i dati dedicati alle vendite di software e hardware in Giappone per l'ultima settimana del 2020. Forse senza troppa sorpresa, ancora una volta Nintendo Switch ha Dominato la classifica, vendendo oltre 312.000 unità, superando di gran lunga PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La PS4 è stata la seconda console più venduta della settimana e ha avuto un buon vantaggio di oltre 7.000 unità rispetto alla nuova next-gen, PS5, che si è classificata terza. Xbox Series X/S, nel frattempo, si sono piazzate ultime, con persino il 3DS che è riuscito a vendere di più. Dal punto di vista software, il titolo strategico di Konami Momotaro Dentetsy: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! è ancora una volta in cima alle classifiche, vendendo oltre 190.000 ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 gennaio 2021) Famitsu ha pubblicato i dati dedicati alledi software e hardware in Giappone per l'del. Forse senza troppa sorpresa, ancora una volta Nintendohato la classifica, vendendo oltre 312.000 unità, superando di gran lunga PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La PS4 è stata la seconda console più vendutae ha avuto un buon vantaggio di oltre 7.000 unità rispetto alla nuova next-gen, PS5, che si è classificata terza. Xbox Series X/S, nel frattempo, si sono piazzate ultime, con persino il 3DS che è riuscito a vendere di più. Dal punto di vista software, il titolo strategico di Konami Momotaro Dentetsy: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! è ancora una volta in cima alle classifiche, vendendo oltre 190.000 ...

icarvsplume : RT @Tata_Imma: Dayane: “Pierpaolo guardava Elisabetta con degli occhi con cui non guarda Giulia” Tommaso: “Io non sarei stato in grado di… - ifthestarsshine : Tommaso se avesse voluto far capire chi è Pierpaolo l’avrebbe nominato lunedì. Aveva proprio tutti i motivi. Poi il… - allegra10480180 : RT @Tata_Imma: Dayane: “Pierpaolo guardava Elisabetta con degli occhi con cui non guarda Giulia” Tommaso: “Io non sarei stato in grado di… - gayasilvestri : RT @peularis: 'Io che mi sono preso la sbandata per Franci, se mi avessero fatto entrare uno sarebbe stato difficile per me fare lo switch'… - FedeCapiotto : RT @Tata_Imma: Dayane: “Pierpaolo guardava Elisabetta con degli occhi con cui non guarda Giulia” Tommaso: “Io non sarei stato in grado di… -