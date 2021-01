Sicilia, record di contagi: prima regione per numero di casi (Di giovedì 7 gennaio 2021) In Sicilia nella giornata di ieri si è registrato il record di contagi. Una situazione che ha costretto l’amministrazione a rimandare l’apertura delle scuole superiori. È letteralmente schizzato alle stelle nella giornata di ieri il numero dei contagi in Sicilia, che si è presa il triste primato di regione con il più alto numero di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Innella giornata di ieri si è registrato ildi. Una situazione che ha costretto l’amministrazione a rimandare l’apertura delle scuole superiori. È letteralmente schizzato alle stelle nella giornata di ieri ildeiin, che si è presa il tristeto dicon il più altodi L'articolo proviene da Inews.it.

ILOVEPACALCIO : Prima pagina Giornale di Sicilia: “#Sicilia, boom di vaccini. Ma è record di contagi” - Ilovepalermocalcio - WiAnselmo : Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Patatrump. Sicilia, boom di vaccini ma è record di contagi”… - Mediagol : Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Patatrump. Sicilia, boom di vaccini ma è record di contagi”… - infoitinterno : In Sicilia record di contagi da Coronavirus, slitta il ritorno a scuola per le superiori - GDS_it : In #Sicilia record di contagi da #Coronavirus, slitta il ritorno a #scuola per le superiori -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia record In Sicilia record di contagi da Covid, slitta il ritorno a scuola per le superiori Giornale di Sicilia Covid-19, crescono contagi in Sicilia: a rischio riapertura delle scuole

Le notizie che arrivano dalla Sicilia in queste ore divengono via via più preoccupanti. Ecco perché si sta correndo come possibile ai ripari: le prime decisioni riguardano senza dubbio la scuola, ...

Saldi al via in Sicilia: secondo esperti “abbassamento dei prezzi senza precedenti”

Saldi al via da oggi nella gran parte delle regioni, a partire dalla Sicilia, con sconti record. Secondo lo studio dell’Unione Nazionale Consumatori – che ha analizzato i ribassi effettivamente pratic ...

Le notizie che arrivano dalla Sicilia in queste ore divengono via via più preoccupanti. Ecco perché si sta correndo come possibile ai ripari: le prime decisioni riguardano senza dubbio la scuola, ...Saldi al via da oggi nella gran parte delle regioni, a partire dalla Sicilia, con sconti record. Secondo lo studio dell’Unione Nazionale Consumatori – che ha analizzato i ribassi effettivamente pratic ...