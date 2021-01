Scuola: a Milano blitz studenti 'No Dad' a Ufficio scolastico regionale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milano, 7 gen. (Adnkronos) - Proteste degli studenti a Milano contro il rinvio dell'apertura degli istituti scolastici decisa dal governo per l'emergenza coronavirus. Gli studenti della Piattaforma No Dad hanno sbarrato gli ingressi della sede dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia a Milano, in via Soderini. "Le scelte sul tema della Scuola, prese dal governo Conte da marzo ad oggi, hanno condannato l'istruzione pubblica ad uno stato di isolamento, disorganizzazione e continua incertezza", scrivono gli aderenti alla Piattaforma No Dad su Facebook, contrari alla didattica a distanza. "Abbiamo visto per mesi centri commerciali e settori della produzione mai fermarsi (anzi intensificare gli ingressi) e le nostre scuole più ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021), 7 gen. (Adnkronos) - Proteste deglicontro il rinvio dell'apertura degli istituti scolastici decisa dal governo per l'emergenza coronavirus. Glidella Piattaforma No Dad hanno sbarrato gli ingressi della sede dell'per la Lombardia a, in via Soderini. "Le scelte sul tema della, prese dal governo Conte da marzo ad oggi, hanno condannato l'istruzione pubblica ad uno stato di isolamento, disorganizzazione e continua incertezza", scrivono gli aderenti alla Piattaforma No Dad su Facebook, contrari alla didattica a distanza. "Abbiamo visto per mesi centri commerciali e settori della produzione mai fermarsi (anzi intensificare gli ingressi) e le nostre scuole più ...

