Roma Inter | probabili formazioni e tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Domenica 10 gennaio 2020 all2 12.30 all’Olimpico si disputerà il big match, valido per la 17° giornata di campionato di Serie A. Vincere per i nerazzurri significherebbe insidiare la capolista, mentre per laagguantare la seconda posizione. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata laè tornata vittoriosa dalla trasferta di Crotone, dove si è imposta per 3 a 1 sugli avversari. A firmare il successo la doppietta di Borja Mayoral, che ha festeggiato la prima doppietta in Serie A, e il rigore realizzato da Mkhitaryan. I giallorossi, grazie ai tre punti conquistati, hanno consolidato la terza posizione a quota 33 punti, a -3 proprio dall’. I nerazzurri invece sono stati sconfitti a San Siro dalla Sampdoria per 2 a 1. A segno Candreva e Keita per i blucerchiati ...