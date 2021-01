Rapina al rider, arriva la decisione del giudice per i 4 minorenni (Di giovedì 7 gennaio 2021) arriva la decisione del giudice per i quattro minorenni, ritenuti presunti responsabili della Rapina al rider avvenuta a Napoli. Il giudice Marina Ferrara del Tribunale dei minorenni di Napoli ha confermato il decreto di fermo emesso dalla Procura dei minorenni nei confronti dei quattro. Rapina al rider, la convalida degli arresti La banda era composta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 7 gennaio 2021)ladelper i quattro, ritenuti presunti responsabili dellaalavvenuta a Napoli. IlMarina Ferrara del Tribunale deidi Napoli ha confermato il decreto di fermo emesso dalla Procura deinei confronti dei quattro.al, la convalida degli arresti La banda era composta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

"Sincero apprezzamento per il gesto di grande generosità e sensibilità" di Momo Fares "e per la riservatezza e la discrezione con cui lo ha compiuto" è stato espresso dal Presidente della S.S. Lazio C ...

Rider rapinato, il caso è chiuso: anche i quattro minorenni restano in carcere

I giovanissimi banditi crollano in aula e ammettono gli addebiti tra le lacrime, ma il gip non fa sconti e li spedisce tutti a Nisida ...

I giovanissimi banditi crollano in aula e ammettono gli addebiti tra le lacrime, ma il gip non fa sconti e li spedisce tutti a Nisida