Ragazzino morto a Capodanno | ucciso non da petardo ma da una fucilata

Leggi su viagginews

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Ildurante i festeggiamenti ad Asti ha perso la vita per via di un colpo di arma da fuoco, conferme dall’autopsia Ilad Asti si chiamava Roudin Seferovic. E la causa del decesso non è da ascrivere all’esplosione accidentale di uno dei tanti botti diche L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com