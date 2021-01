Per quest’anno, se è comfort, è meglio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un popolo di poeti, navigatori e … panificatori seriali. Il conforto durante il lockdown veniva dalla cucina di casa, con gli impasti a mano protagonisti delle nostre giornate recluse. Ma anche con tanto cibo carezzevole a fare da surrogato ai mancati incontri. Lo ha confermato Nielsen, dopo la prima chiusura totale: l’impennata del comfort food rende evidente quanto le coccole del palato sono servite a farci sopravvivere alla tristezza. Creme spalmabili dolci (+63,4%), tavolette di cioccolato (+21,7%), miele (+51,6%), patatine (+16,9%), vaschette di gelato (+22,5%), olive (+15,3%), pop-corn (+70%). Ci siamo adeguati alla situazione non solo panificando, ma anche concedendoci qualche sfizio che normalmente avremmo evitato, consumando quotidianamente quei cibi di solito relegati al week end o ai momenti di distensione. E non ci siamo limitati anche sul fronte etilico: i ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un popolo di poeti, navigatori e … panificatori seriali. Il conforto durante il lockdown veniva dalla cucina di casa, con gli impasti a mano protagonisti delle nostre giornate recluse. Ma anche con tanto cibo carezzevole a fare da surrogato ai mancati incontri. Lo ha confermato Nielsen, dopo la prima chiusura totale: l’impennata delfood rende evidente quanto le coccole del palato sono servite a farci sopravvivere alla tristezza. Creme spalmabili dolci (+63,4%), tavolette di cioccolato (+21,7%), miele (+51,6%), patatine (+16,9%), vaschette di gelato (+22,5%), olive (+15,3%), pop-corn (+70%). Ci siamo adeguati alla situazione non solo panificando, ma anche concedendoci qualche sfizio che normalmente avremmo evitato, consumando quotidianamente quei cibi di solito relegati al week end o ai momenti di distensione. E non ci siamo limitati anche sul fronte etilico: i ...

