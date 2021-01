Morto Solange | l' addio addolorato di Vladimir Luxuria | ' Mi mancherai tu e la tua poesia'

Corriere : Morto Solange, il «sensitivo» Paolo Bucinelli aveva 68 anni - repubblica : Livorno, trovato morto in casa il sensitivo Solange - fanpage : Solange è morto, aveva 68 anni - Piergiulio58 : È morto Solange, nome d'arte di Paolo Bucinelli, cantante e personaggio televisivo italiano - Il Post - RitaSmeraldo3 : Solange è morto, le cause della scomparsa del sensitivo -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Solange

Solange e il mago Otelma, la lite a Domenica In. Marco Amleto Belelli, nome all’anagrafe di Otelma, è stato protagonista di una zuffa televisiva tra le più trash e tristi del piccolo schermo italiano.È morto a 69 anni per cause naturali. È stato ritrovato a casa da solo dopo giorni in cui non era rintracciabile ...