Metà dei medici non vuole più lavorare in ospedale (Di giovedì 7 gennaio 2021) AGI - Quasi Metà dei medici ospedalieri si vede fuori dall'ospedale pubblico entro due anni. È quanto emerge da a un questionario promosso nel mese di ottobre dall'Anaao Assomed tra i suoi iscritti, che fotografa un "quadro di gravissima sofferenza, non solo dei professionisti, ma anche del sistema sanitario nel suo complesso". Una sofferenza che viene da lontano, "amplificata dalla pandemia che ha reso insostenibili intensità assistenziale e carichi di lavoro, tanto che solo il 54.3% dei medici ospedalieri di oggi pensa di lavorare ancora in un ospedale pubblico nei prossimi 2 anni. E oltre il 75% - spiega l'Anaao - ritiene che il proprio lavoro non sia stato valorizzato a dovere durante la pandemia, mentre i dirigenti sanitari danno, in media, un giudizio più positivo". Le ragioni ... Leggi su agi (Di giovedì 7 gennaio 2021) AGI - Quasideiospedalieri si vede fuori dall'pubblico entro due anni. È quanto emerge da a un questionario promosso nel mese di ottobre dall'Anaao Assomed tra i suoi iscritti, che fotografa un "quadro di gravissima sofferenza, non solo dei professionisti, ma anche del sistema sanitario nel suo complesso". Una sofferenza che viene da lontano, "amplificata dalla pandemia che ha reso insostenibili intensità assistenziale e carichi di lavoro, tanto che solo il 54.3% deiospedalieri di oggi pensa diancora in unpubblico nei prossimi 2 anni. E oltre il 75% - spiega l'Anaao - ritiene che il proprio lavoro non sia stato valorizzato a dovere durante la pandemia, mentre i dirigenti sanitari danno, in media, un giudizio più positivo". Le ragioni ...

regionetoscana : Vaccini anti #Covid, già somministrate 13.615 dosi. A metà febbraio al via la fase successiva: prima gli anziani ov… - alexbarbera : Applausi all’Assessore alla Salute laziale Alessio D’Amato, che senza piagnistei ha già usato la metà dei vaccini a… - gio17012 : Dovrei ridere quando metà dei miei compagni in quinta linguistico parla molto peggio di così?? ?? - goldennochu97 : E se le statue di Hyejin noona e Yoon hyung siano LORO STESSI e devono venir spezzati da un incantesimo così che po… - Francesca11977 : RT @Cartabellotta: Report @GIMBE via @sole24ore ??Inversione curva: casi in aumento del 26,7% dopo 6 settimane consecutive di calo ??Pressi… -

Ultime Notizie dalla rete : Metà dei L'agenzia europea del farmaco dà via libera al vaccino anti-Covid di Moderna. «Sicuro ed efficace» Il Giornale di Vicenza