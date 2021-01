Masterchef Italia 10 anticipazioni puntata del 7 gennaio: torna lo Skill Test (Di giovedì 7 gennaio 2021) Giovedì 7 gennaio andranno in onda la settima e l’ottava puntata di Masterchef Italia 10. In tale occasione vedremo che i 18 concorrenti ancora in gara si sfideranno a colpi di pietanze, ma non tutti riusciranno a passare il turno. I due appuntamenti in questione saranno caratterizzati da diverse prove. Tra gli argomenti di maggiore interesse, questa sera vedremo che ci sarà il ritorno del tanto temuto Skill Test. Si tratta di una prova in cui i concorrenti vengono Testati in base alle loro tecniche di cucina. Pertanto, andiamo a vedere tutte le anticipazioni della messa in onda di questa sera. Le anticipazioni della settima puntata di Masterchef Italia 10 La settima ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 7 gennaio 2021) Giovedì 7andranno in onda la settima e l’ottavadi10. In tale occasione vedremo che i 18 concorrenti ancora in gara si sfideranno a colpi di pietanze, ma non tutti riusciranno a passare il turno. I due appuntamenti in questione saranno caratterizzati da diverse prove. Tra gli argomenti di maggiore interesse, questa sera vedremo che ci sarà il ritorno del tanto temuto. Si tratta di una prova in cui i concorrenti vengonoati in base alle loro tecniche di cucina. Pertanto, andiamo a vedere tutte ledella messa in onda di questa sera. Ledella settimadi10 La settima ...

