Lo strazio del fratello di Maria Chindamo: “Abbiamo saputo come è morta dai giornali” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ieri è stata una giornata drammatica per la famiglia di Maria Chindamo. Per i suoi figli, per la sua mamma, per suo fratello. E oggi Vincenzo, che da anni si batte per avere la verità sulla morte di sua sorella, ha raccontato il dramma vissuto da tutti, dopo l’uscita della notizia sui giornali. La famiglia Chindamo non sapeva nulla delle rivelazioni fatte da un pentito. Lo spiega nella diretta di Storie Italiane di oggi, Vincenzo. Nessuno aveva informato la famiglia dell’imprenditrice scomparsa nel nulla il 6 maggio del 2016. Nessuno aveva raccontato quanto il pentito ha detto, parole che sono poi finite sui media. E se è vero che la famiglia di Maria da anni si è rassegnata, aspettandosi solo di sapere il perchè di questo omicidio, altrettanto vero è che leggere alcuni titoli di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ieri è stata una giornata drammatica per la famiglia di. Per i suoi figli, per la sua mamma, per suo. E oggi Vincenzo, che da anni si batte per avere la verità sulla morte di sua sorella, ha raccontato il dramma vissuto da tutti, dopo l’uscita della notizia sui. La famiglianon sapeva nulla delle rivelazioni fatte da un pentito. Lo spiega nella diretta di Storie Italiane di oggi, Vincenzo. Nessuno aveva informato la famiglia dell’imprenditrice scomparsa nel nulla il 6 maggio del 2016. Nessuno aveva raccontato quanto il pentito ha detto, parole che sono poi finite sui media. E se è vero che la famiglia dida anni si è rassegnata, aspettandosi solo di sapere il perchè di questo omicidio, altrettanto vero è che leggere alcuni titoli di ...

GiovanniSoldan2 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi L’euroflop sui vaccini spinge la Merkel in braccio a Putin • Sulla scuola è una farsa.… - lucianadc90 : @brumbrumcrown Dio quanto sono d'accordo,per me cucinare è il male del mondo non mi piace mi annoia perdo tempo che… - PierantoniFabio : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi L’euroflop sui vaccini spinge la Merkel in braccio a Putin • Sulla scuola è una farsa.… - vincenzopagano4 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi L’euroflop sui vaccini spinge la Merkel in braccio a Putin • Sulla scuola è una farsa.… - mariodandrea87 : Lo strazio che mi dà essere tifoso del Napoli soltanto l'inattingibile amore. Basta dire solo questo. -

Ultime Notizie dalla rete : strazio del Lo strazio del fratello di Maria Chindamo: “Abbiamo saputo come è morta dai giornali” Ultime Notizie Flash Lo strazio del fratello di Maria Chindamo: “Abbiamo saputo come è morta dai giornali”

Ieri è stata una giornata drammatica per la famiglia di Maria Chindamo. Per i suoi figli, per la sua mamma, per suo fratello. E oggi Vincenzo, che da anni si batte per avere la verità sulla morte di s ...

Era in Algeria per lavoro, muore a soli 25 anni folgorato nella piscina dell’hotel che lo ospitava. Lo strazio della fidanzata.

Era in Algeria per lavoro, muore a soli 25 anni folgorato nella piscina dell'hotel che lo ospitava. Lo strazio della fidanzata.

Ieri è stata una giornata drammatica per la famiglia di Maria Chindamo. Per i suoi figli, per la sua mamma, per suo fratello. E oggi Vincenzo, che da anni si batte per avere la verità sulla morte di s ...Era in Algeria per lavoro, muore a soli 25 anni folgorato nella piscina dell'hotel che lo ospitava. Lo strazio della fidanzata.