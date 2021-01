L’irruzione, gli spari, la fuga: l’assalto al Congresso in dieci immagini. Le foto di una delle giornate più difficili per la democrazia americana (Di giovedì 7 gennaio 2021) Quattro morti, 13 feriti e 52 arresti: è il bilancio provvisorio degli scontri nella manifestazione di protesta dei sostenitori di Donald Trump a Washington, scoppiata nella serata del 6 gennaio, durante la quale la sede del Congresso Capitol Hill è stata presa d’assalto. Secondo la polizia i numeri sono destinati ad aumentare. Nella giornata in cui avrebbe dovuto ratificare i voti del Collegio elettorale e quindi la vittoria del democratico Joe Biden, il Congresso si è trasformato nel campo di battaglia dei sostenitori di Trump. Aizzati dal loro leader – ancora formalmente presidente degli Stati Uniti – i protestanti hanno attaccato la polizia e sono riusciti a irrompere dentro Capitol Hill proprio mentre era in corso la seduta. Le immagini che arrivano dagli Stati Uniti raccontano di scontri con la polizia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Quattro morti, 13 feriti e 52 arresti: è il bilancio provvisorio degli scontri nella manifestazione di protesta dei sostenitori di Donald Trump a Washington, scoppiata nella serata del 6 gennaio, durante la quale la sede delCapitol Hill è stata presa d’assalto. Secondo la polizia i numeri sono destinati ad aumentare. Nella giornata in cui avrebbe dovuto ratificare i voti del Collegio elettorale e quindi la vittoria del democratico Joe Biden, ilsi è trasformato nel campo di battaglia dei sostenitori di Trump. Aizzati dal loro leader – ancora formalmente presidente degli Stati Uniti – i protestanti hanno attaccato la polizia e sono riusciti a irrompere dentro Capitol Hill proprio mentre era in corso la seduta. Leche arrivano dagli Stati Uniti raccontano di scontri con la polizia, ...

