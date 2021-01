Liceo Farnesina, i docenti: finchè situazione non migliora avanti con Dad (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – I docenti dei licei romani si uniscono per sottolineare i dubbi e le difficolta’ del rientro in classe, posticipato all’11 gennaio. Dopo la lettera degli insegnanti del ‘Tasso’, anche i professori del Liceo scientifico e musicale ‘Farnesina’ di Roma hanno scritto per chiedere una continuita’ didattica, anche a distanza se le condizioni epidemiologiche non lo permettono. “Precisiamo che i problemi organizzativi creati dal piano del Governo sono legati alla necessita’ di una didattica che garantisca una continuita’ anche operativa, senza la quale si crea un grande danno per l’apprendimento. Noi docenti siamo i primi a voler tornare a scuola, ma appunto in modo piu’ proficuo e continuativo possibile”, scrivono nella lettera. “La decisione che si riduce a procrastinare di poco l’apertura della scuola pone ulteriori ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – Idei licei romani si uniscono per sottolineare i dubbi e le difficolta’ del rientro in classe, posticipato all’11 gennaio. Dopo la lettera degli insegnanti del ‘Tasso’, anche i professori delscientifico e musicale ‘’ di Roma hanno scritto per chiedere una continuita’ didattica, anche a distanza se le condizioni epidemiologiche non lo permettono. “Precisiamo che i problemi organizzativi creati dal piano del Governo sono legati alla necessita’ di una didattica che garantisca una continuita’ anche operativa, senza la quale si crea un grande danno per l’apprendimento. Noisiamo i primi a voler tornare a scuola, ma appunto in modo piu’ proficuo e continuativo possibile”, scrivono nella lettera. “La decisione che si riduce a procrastinare di poco l’apertura della scuola pone ulteriori ...

