La biblioteca del runner, consigli di lettura per appassionati di corsa (Di giovedì 7 gennaio 2021) Quattro libri per alimentare il nostro folle amore per questo sport attraverso le storie di atleti straordinari: correre, ma anche leggere Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Quattro libri per alimentare il nostro folle amore per questo sport attraverso le storie di atleti straordinari: correre, ma anche leggere

luisella_romeo : RT @QueriniVenezia: #dallaBiblioteca per #QuerinINRETE Ci piace iniziare l'anno con una bella notizia: è arrivata in Biblioteca la seconda… - QueriniVenezia : #dallaBiblioteca per #QuerinINRETE Ci piace iniziare l'anno con una bella notizia: è arrivata in Biblioteca la seco… - ComunePioveneR : Sono disponibili presso la Biblioteca Comunale le novita' dvd del m... - tuttoggi : Cosa succede in #Umbria Il Covid non ha fermato l'attività della Biblioteca di Foligno, che ha fatto fronte alla s… - BarbaFroid : RT @FondazioneAVSI: In #Burundi grazie a @UEauBurundi diamo la possibilità ai giovani che seguiamo con il progetto di sostegno a distanza d… -