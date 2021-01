In Norvegia sorpasso delle auto elettriche: sono le più vendute. Prima volta nel mondo" (Di giovedì 7 gennaio 2021) La Norvegia si avvia a diventare lo Stato più verde a livello globale per quanto riguarda il traffico di automobili. La nazione nord europea è diventata la Prima al mondo in cui la vendita di veicoli ... Leggi su europa.today (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lasi avvia a diventare lo Stato più verde a livello globale per quanto riguarda il traffico dimobili. La nazione nord europea è diventata laalin cui la vendita di veicoli ...

Secondo alcune analisi la "massa critica" potrebbe essere raggiunta prima del previsto complici le normative ma non solo ...

L’e-mobility norvegese supera benzina e diesel nelle vendite 2020

Anni di generosi incentivi all'e-mobility e la Norvegia ha raggiunto il suo obiettivo: le immatricolazioni elettriche hanno superato benzina e diesel.

