Grande Fratello Vip 5, Ariadna Romero sull'ex Pierpaolo Pretelli: "mi ha lasciata con un sms" (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ariadna Romero, intervistata da Casa Chi, ha rivelato che la storia con Pierpaolo Pretelli è finita con un sms che l'ex velino le ha mandato dal telefono di un'amica. Ariadna Romero è stata lasciata da Pierpaolo Pretelli con un sms: la modella cubana ha rivelato il particolare nel corso di un'intervista a Casa Chi affermando che ormai per il concorrente del Grande Fratello Vip 5 non prova nessun sentimento. La vita sentimentale di Pierpaolo Pretelli in questi mesi di Grande Fratello Vip 5 è stata abbastanza movimentata: per circa due mesi ha vissuto all'ombra del suo presunto flirt con Elisabetta Gregoraci, quando l'ex moglie di Flavio ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 gennaio 2021), intervistata da Casa Chi, ha rivelato che la storia conè finita con un sms che l'ex velino le ha mandato dal telefono di un'amica.è statadacon un sms: la modella cubana ha rivelato il particolare nel corso di un'intervista a Casa Chi affermando che ormai per il concorrente delVip 5 non prova nessun sentimento. La vita sentimentale diin questi mesi diVip 5 è stata abbastanza movimentata: per circa due mesi ha vissuto all'ombra del suo presunto flirt con Elisabetta Gregoraci, quando l'ex moglie di Flavio ...

CarloCalenda : Abbiamo l’espressione perfetta che sintetizza la riduzione della politica a Grande Fratello VIP. - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Dayane in lacrime: 'Sono stanca di soffrire' #GrandeFratelloVip - matteosalvinimi : Frase volgare e stupida (e soprattutto non vera). Solo io ho l’impressione che questi si siano montati la testa e o… - Louissmouth : RT @peularis: basta mi sono rotta il cazzo Alfonso fai finire questo grande fratello che i miei figli si mancano da morire sto impazzendo i… - sheela_ep : ma dayane che 'io amo la privacy e non cerco popolarità' e giustamente vai al grande fratello perché con le telecam… -