Eurolega 2020 2021 | passo falso Cska Mosca | Barcellona vince il derby con Valencia

(Di giovedì 7 gennaio 2021) La diciottesima giornata dell’ha offerto match intensi, spettacolari, caratterizzati da ritmi elevati e colpi spettacolari dei protagonisti in campo. Giornata ricca di colpi esterni, a partire da Fenerbahce, ritrovatasi in casa di Stella Rossa: 71-73 e 26 punti firmati dal tandem Pierre-Brown. In Germania, invece, Maccabi Tel Aviv superiore all’Alba Berlino per 73-85, punteggio eloquente e 25 punti complessivi per il greco Dorsey. Non termina il periodo grigio di Panathinaikos, crollato tra le mura amiche per mano dello Zenit San Pietroburgo per 77-89, grazie anche a un Gudaitis da 25 punti.si è aggiudicata iliberico con, mediante il risultato di 89-72, usufruendo di un Abrines top scorer con 16 punti. Baskonia ha fermato la corsa del ...