Covid, Campania gialla ma molti ristoratori non aprono. Da sabato nuove restrizioni (Di giovedì 7 gennaio 2021) Per due giorni zona gialla. Possibile consumare, fino alle 18, caffè al banco o una pizza al tavolo. Poi di nuovo zona arancione e nuove restrizioni, tra sabato e domenica in attesa di conoscere la nuova fascia di colore nella quale sarà collocata la prossima settimana la Campania. Oggi, a Napoli e nelle altre province, una parvenza di normalità, almeno per mezza giornata, per i locali pubblici. molti, però, soprattutto tra ristoratori e pizzaioli hanno preferito non riaprire al consumo a tavolo. Solo due giorni di via libera, e comunque di fatto solo a pranzo, non sono stati ritenuti utili a stravolgere l’organizzazione che in qualche modo ci si era dati per fronteggiare in questi ultimi due mesi la fase di emergenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Per due giorni zona. Possibile consumare, fino alle 18, caffè al banco o una pizza al tavolo. Poi di nuovo zona arancione e, trae domenica in attesa di conoscere la nuova fascia di colore nella quale sarà collocata la prossima settimana la. Oggi, a Napoli e nelle altre province, una parvenza di normalità, almeno per mezza giornata, per i locali pubblici., però, soprattutto trae pizzaioli hanno preferito non riaprire al consumo a tavolo. Solo due giorni di via libera, e comunque di fatto solo a pranzo, non sono stati ritenuti utili a stravolgere l’organizzazione che in qualche modo ci si era dati per fronteggiare in questi ultimi due mesi la fase di emergenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Per due giorni zona gialla. Possibile consumare, fino alle 18, caffè al banco o una pizza al tavolo. Poi di nuovo zona arancione e nuove restrizioni, tra sabato e domenica in attesa di conoscere la nu ...Italia in 'zona gialla rafforzata' oggi e domani, 7 e 8 gennaio. Il nuovo decreto covid valido fino al 15 gennaio entra in vigore e, dopo le regole rigide di Natale, propone per 2 ...